Veröffentlicht am 7. September 2019 von wwa

BETZDORF – Ohne Führerschein und Versicherungsschutz unterwegs – Am Freitagabend, 06. September 2019, gegen 21:30 Uhr wurde in der Wilhelmstraße in Betzdorf ein 24jähriger Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass er keine Fahrerlaubnis für dieses Fahrzeug besitzt und der Roller zudem nicht versichert ist. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei