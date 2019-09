Veröffentlicht am 7. September 2019 von wwa

BETZDORF – Im Supermarkt in Betzdorf Geldbörse entwendet – Am Freitagmittag, 06. September 2019, wurde in der Zeit zwischen 11:50 und 12:00 Uhr einer 80jährigen Kundin des LIDL-Einkaufsmarktes eine schwarze Geldbörse mit Inhalt, bestehend aus Bargeld und Ausweisdokumenten, aus dem Einkaufswagen entwendet. Die Polizei Betzdorf bittet mögliche Zeugen der Tat sich unter der Telefonnummer 02741-926-0 oder per Email an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei