Veröffentlicht am 7. September 2019 von wwa

HERDORF – Auffahrunfall in Herdorf – Am Freitagmittag, 06. September 2019, ereignete sich gegen 13:40 Uhr in der Hauptstraße in Herdorf ein Auffahrunfall. Eine 26jährige Fahrerin eines Opel musste verkehrsbedingt abbremsen. Der 44jährige Fahrer eines nachfolgenden VW Passat erkannte das zu spät und fuhr auf den Opel auf. Es entstand Sachschaden, so die Polizei, in Höhe von 4.000 Euro. Quelle: Polizei