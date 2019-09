Veröffentlicht am 7. September 2019 von wwa

FRIESENHAGEN – E-Bike im Wert von 3.300 Euro entwendet – In der Zeit von Mittwoch 04. auf 05. September 2019, zwischen 20:45 und 17:30 Uhr, wurde aus einem Schuppen in der Straße „Bitzchen“ in Friesenhagen ein Pedelec der Marke Cube, Typ Stereo Hybr. Pro entwendet. Hierzu erbittet die Polizei Betzdorf Hinweise unter der Telefonnummer 02741/9260 oder per EMail an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei