Veröffentlicht am 6. September 2019 von wwa

REICHSHOF – Polizei sucht Farerin eines SUV mit AK Kennzeichen – Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend, 1. September, in Reichshof-Wildbergerhütte sucht die Polizei nach einer Frau, die sich mit einem silbernen SUV von der Unfallstelle entfernte. Gegen 20.55 Uhr hatte ein 15jähriger Mann mit einem Mofa von der Wildberger Straße nach rechts in die Straße Weiherdamm abbiegen wollen. Ihm entgegen kam ein silberfarbener SUV, der seinerseits von der Straße Weiherdamm in die Wildberger Straße einfahren wollte und nach Angaben des Mofafahrers soweit links fuhr, dass es zu einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge kam. Der junge Reichshofer stürzte daraufhin zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu.

Die Fahrerin des SUV – eine Frau im Alter zwischen 40 und 50 Jahren mit blonden, gelockten Haaren – hielt zunächst an und wechselte mit ihrem Unfallgegner ein paar Worte; dann stieg sie wieder in ihr Auto und fuhr davon. An dem Wagen war ein Kennzeichen mit der Städtekennung AK angebracht. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990. Quelle: Polizei