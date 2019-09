Veröffentlicht am 6. September 2019 von wwa

HEIMBACH-WEIS – Mit einem Glas Wein auf dem Dorffest für den guten Zweck gesammelt – CDU Heimbach-Weis spendet 360 Euro an Freu(n)de für Belarus e.V. – Die CDU Heimbach-Weis setzte die Idee des „Wein-Wahl-Standes“ auch beim Dorffest 2019 fort. Im Schatten der Weiser Kapelle empfingen die Christdemokraten aus Heimbach-Weis ihre Gäste auf ein Glas Wein. Abgerundet wurden die edlen Tropfen mit frischem Brot aus „Marios Holzbackes“. Als Dankeschön stand eine Spendendose bereit. Die Sammlung ergab am Ende des Dorffestes eine Summe von 360 Euro, die wenige Tage später an den Verein Freu(n)de für Belarus e.V. übergeben wurde. „Wir kommen gerne mit den Besuchern bei einem guten Tropfen ins Gespräch“, so Ortsvorsteher und CDU-Ortsverbandsvorsitzender Markus Blank und er sagte weiter: „Und dabei wollen wir auch noch etwas Gutes tun.“

Christel und Hans-Peter Weißenfels vom Vorstand des Vereins Freu(n)de für Belarus e.V. kamen gerne zur Spendenübergabe und gaben einen eindrucksvollen Bericht aus ihrer aktuellen Arbeit. Der Verein organisiert nicht nur die jährliche Tschernobyl-Kinderhilfsfreizeit im Ort, sondern leistet auch aktive Hilfe in den verstrahlten Gebieten von Weißrussland. „Die Tschernobyl-Katastrophe ist in vielen Köpfen nicht mehr präsent“, wusste das Ehepaar Weißenfels zu berichten, doch bei ihren jährlichen Fahrten nach Weißrussland sehen sie hautnah die verheerenden Auswirkungen der Reaktorkatastrophe. Die 360 Euro sieht der CDU Ortsverband Heimbach-Weis in die Arbeit des Vereins gut angelegt, denn die Berichte und Erzählungen machten deutlich, dass auch im Jahr 2019 Hilfe in Weißrussland weiter notwendig sei.

Foto: Mitglieder des CDU Ortsverbandes Heimbach-Weis/Block übergeben die Spende an Christel und Hans-Peter Weißenfels vom Verein Freu(n)de für Belarus e.V.