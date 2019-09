Veröffentlicht am 6. September 2019 von wwa

PRACHT – Kindertagesstätte „Zur Wundertüte“, Pracht auf der Suche nach den Schätzen der Natur! – Es war wieder soweit! Eine Neuauflage gab es für den beliebten Familien-Kind-Nachmittag der Kindertagesstätte „Zur Wundertüte“. Auch in diesem Jahr nahmen wieder viele Eltern und Großeltern mit ihren Kindern teil. Bei gutem Wetter trafen sich alle Teilnehmer an der KiTa, um gemeinsam eine Schnitzeljagd mit Schatzsuche zu erleben. Auf dem Weg mussten die Kinder verschiedene wertvolle Naturmaterialien sammeln. Dies war wichtig, sollten sie doch daraus am Ende ein kleines Floß basteln. Da es am Ziel, dem Spielplatz in Niederhausen, auch einen kleinen Bach gab, konnten die Kinder ihre Konstruktionen sofort testen. Unter lautem „Schiff Ahoi“ und fröhlichem Planschen wurden die gebauten Schätze zu Wasser gelassen. Die Familien sorgten mit Essensspenden für ein reichhaltiges Picknick, so dass am Ende alle satt und zufrieden den Heimweg bestritten. Fotos: Kindertagesstätte „Zur Wundertüte“