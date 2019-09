Veröffentlicht am 8. September 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Neue Projekte für die Region – Das Entscheidungsgremium der LAG Westerwald-Sieg kommt am 13. September zusammen, um Projekte für die Region auszuwählen. Abgestimmt wird über mehr als 10 LEADER-Projekte, 7 bürgerschaftliche Ehrenamtsprojekte und drei Vorhaben zum Wegebau außerhalb der Flurbereinigung.

Am 13. September ab 12 Uhr findet die vierte Sitzung des Entscheidungsgremiums der LAG Westerwald-Sieg in der Kreisverwaltung Altenkirchen statt. Das Gremium hat ein volles Programm, da über eine Vielzahl von Projekten aus der Region zu entscheiden ist.

Die Bandbreite ist groß und reicht von einem Projektvorschlag der Biergenossenschaft in Hamm für ein gastronomisches Vorhaben über die Weiterentwicklung des Hofs Augst in Helmenzen bis hin zu einer Konzertkirche in Altenkirchen.

Weitere Projekte beziehen sich auf die genossenschaftliche Stadtentwicklung oder eine Kletterwand an einem Freibad. Den Spuren von August Sander soll ebenfalls in einem Projekt nachgegangen werden sowie ein Bildungsprojekt mit dem Ziel einer Ausbildungsvorbereitung für geflüchtete Menschen steht zur Auswahl.

Neben den LEADER-Projekten wird sich das Gremium auch mit bürgerschaftlichen Ehrenamtsprojekten befassen. Auch hier gibt es eine große Spanne an Vorschlägen. Vom Boule-Platz über eine Sitzecke bis hin zum Brunnen und der Weiterentwicklung eines Bürgervereins reichen hier die Schlagworte.

Einen dritten Schwerpunkt stellen die Vorhaben zur Förderung des Wegebaus außerhalb der Flurbereinigung dar. Das Regionalmanagement wird in der Sitzung auch über den Stand der LAG Projekte Regionale Produkte und Direktvermarktung sowie Mitfahrerbänke Westerwald berichten.

Weitere Informationen gibt es beim Regionalmanagement der LAG Westerwald-Sieg unter Web: leader-westerwald-sieg.de, Tel. 02681 81 2182, oder per Mail: sebastian.duerr@kreis-ak.de