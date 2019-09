Veröffentlicht am 8. September 2019 von wwa

NEUWIED – Migrationsbeirat freut sich auf interessante Veranstaltungen – Auch in diesem Jahr hat die städtische Koordinierungsstelle für Integration in Kooperation mit den Wohlfahrtsverbänden, christlichen und islamischen Gemeinden, der Volkshochschule, dem Mehrgenerationenhaus, mit Schulen, Organisationen und ehrenamtlichen Netzwerken ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm für die Neuwieder Interkulturellen Wochen 2019 zusammengestellt. Der städtische Beirat für Migration und Integration beteiligt sich daran mit der Veranstaltung „Der Beirat kocht …“ am Donnerstag, 12. September, um 17.30 Uhr in der Lehrküche der VHS und bietet eine kulinarische Reise nach Philippinen an.

Die scheidenden Beiratsmitglieder und die Integrationskoordinatorin Dilorom Jacka danken allen Kooperationspartnern für deren langjährigen und tatkräftigen Einsatz für ein interkulturelles Miteinander vor Ort und rufen zur Teilnahme an abwechslungsreichen Veranstaltungen der Interkulturellen Wochen in Neuwied auf. Die vollständige Veranstaltungsübersicht findet sich auf der Internetseite der Stadtverwaltung Neuwied unter https://www.neuwied.de/ikw2019.html