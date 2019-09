Veröffentlicht am 9. September 2019 von wwa

NEUWIED – Wortgewandte Frauen gastieren beim Salonabend – Der kommende Salonabend am Donnerstag, 26. September, steht ganz im Zeichen der Literatur. Gleich vier wortgewandte, unterschiedlichen Generationen angehörende Frauen präsentieren um 19 Uhr in der StadtGalerie Prosa, Lyrik und Poetry Slam. Das Publikum hört (und sieht) Kathi Hopf aus Koblenz, die Bochumerin Felicitas Friedrich und die beiden Neuwiederinnen Luna Meyer-Fredrich und Ursula Howard. Jede der Autorinnen hat rund 20 Minuten Lesezeit, kann dabei völlig frei ihr Thema wählen; entsprechend abwechslungsreich wird sich die Lesung gestalten.

Der Eintritt zum Salonabend am 26. September kostet 7 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist Information, Telefon 02631 802 5555, und in der StadtGalerie in der ehemaligen Mennonitenkirche aus dem Jahre 1768, Telefon 02631 20687.