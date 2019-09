Veröffentlicht am 14. September 2019 von wwa

NEUWIED – Landtagsabgeordneter Sven Lefkowitz lädt zur Bürgersprechstunde ein – Der Landtagsabgeordnete Sven Lefkowtiz für den Wahlkreis Neuwied, Verbandsgemeinde Dierdorf und Verbandsgemeinde Puderbach, lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einer Bürgersprechstunde ein. Sie findet am Freitag, den 20. September 2019, von 18:30 bis 20:00 Uhr in der AWO-Begegnungsstätte Heddesdorf, Nagelgasse 2, 56564 Neuwied statt. Sven Lefkowitz freut sich über Fragen oder Anregungen der Bürgerinnen und Bürger über ihre Anliegen und auch zu politischen Themen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Rückfragen an das Wahlkreisbüro Sven Lefkowitz, Petra Grabis, Dierdorfer Str. 33, 56564 Neuwied. Telefon: 0160 95081728 oder E-Mail: wahlkreisbuero@sven-lefkowitz.de