Veröffentlicht am 3. September 2019 von wwa

PRACHT – Sommertour der Herren Turngruppe führt nach Linz an den Rhein – Die Herren Turngruppe „Kein Aua“ der SG Niederhausen-Birkenbeul machte auch in diesem Jahr einen Tagesausflug. Mit drei PKw´s wurde in Niederhausen gestartet und die Reise führte nach Linz an den Rhein. Dort ging es mit der Kasbachtalbahn zur ersten Station und man kehrte zur Mittagspause in die „Alte Brauerei“ ein. Nach dem man gut gestärkt war, ging die Fahrt mit der Kasbachtalbahn bis zur Endstation „Kalenborn“. Dort stand eine Wanderung auf dem Programm. Bei schönstem Wetter wurde der Wanderweg rund um Kalenborn abgewandert. Nach circa zwei Stunden hatte man die fünf Kilometer Strecke abgewandert und es ging mit der Kasbachtalbahn wieder Talwärts nach Linz.

Auf dem Marktplatz hatte jeder Gelegenheit zu einem kleinen Aufenthalt. Der eine bevorzugte den heißen Kaffee mit Kuchen, der andere genoss das kalte Getränk und so mach einer gönnte sich ein großes leckeres Eis zur Erfrischung. Gegen Abend kehrte man bei einem Winzer ein. Nach ein paar Gläschen gutem Wein wurde die Heimreise angetreten.

Alle vierzehn Teilnehmer, darunter auch die Turnleiterin Christine Wendel, waren sich einig das dies wieder einmal ein schöner und ereignisreicher Tag war.

Der Vorsitzende der Turngruppe Winfried Kentnofski bedankte sich bei Helmut Krauß, Karl-Heinz Hassel und Udo Seidler für die gut organisierte Fahrt nach Linz. Die vier daheim gebliebenen Turner wurden per Ansichtskarte aus Linz gegrüßt, diese hatte Helmut Krauß vorbereitet.

Eine Herbsttour ist auch schon geplant; Ende September geht es nach Waldbröl zum Panabora-Park verbunden mit einem Sparziergang auf dem Baumwipfelpfad. Die Herren Turngruppe „Kein Aua“ besteht bereits seit dem Jahre 2000. Mit der Zeitumstellung wird im Sommer gewandert und in den Wintermonaten wird im Mehrzweckraum vom Kindergarten Pracht geturnt. (udse) Fotos: „Kein Aua“