NEITERSEN – Wiedbachtaler Hobby Club gewinnt Fünfkampf

Veröffentlicht am 2. September 2019 von wwa

NEITERSEN – Sommerfest der Tennisabteilung des WSN – Nach einem fünfjährigen Dornröschenschlaf haben die Tennisfreunde ihr Sommerfest wieder zum Leben erweckt. Bei strahlendem Sonnenschein fand am Samstag, 31. August 2019 ein Revival des legendären „Wiedbachtaler FÜNFKAMPF“ statt. Hier wurden Spiele bzw. Wettkämpfe jeglicher Art durchgeführt, die eine Riesengaudi für die Teilnehmer aber auch für die Zuschauer waren. Neben einer reinen Mädelstruppe von der Tennisabteilung des SSV Weyerbusch nahmen auch die eigenen Senioren (Ü70!) teil. Von den sechs Teams, durfte der Wiedbachtaler Hobby Club am Ende den Wanderpokal in die Höhe stemmen, sowie die Siegprämie von 30 Liter Bier mit nach Hause nehmen. Im Anschluss daran wurde die Cocktailbar eröffnet und DJ Muli legte auf. Bis in die frühen Morgenstunden wurde getanzt und gefeiert.

Der Sonntag stand im Zeichen der Familie. Die Kids tobten sich auf der Hüpfburg aus, oder nahmen selbst einmal den Schläger in die Hand, während die Großen es sich bei Kaffee & Kuchen oder Leckerem vom Grill gut gingen ließen. Ein Highlight war der Schaukampf zwischen den beiden regionalen Topspielern Jonas Zabel und David Ruthardt. So gutes Tennis, mit teilweise spektakulären Ballwechseln hatte Neitersen noch nicht gesehen. Mit der Ziehung der Preise für die Tombola klang das Fest langsam aus. (mim) Fotos: Renate Wachow – Weitere Fotos finden sich in der Fotogalerie