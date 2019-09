KOBLENZ – 83jähriger Hermann Dunker aus Montabaur wird vermiss

Veröffentlicht am 1. September 2019 von wwa

KOBLENZ – 83jähriger Hermann Dunker aus Montabaur wird vermisst – Seit Samstag, 31. August, 10:00 Uhr, ist der 83jährige Hermann Dunker aus Montabaur unbekannten Aufenthaltes. Eine Gefahr für Leib und Leben kann, so die Polizei, nicht ausgeschlossen werden. Zuletzt gesehen wurde er an der Rheinfähre in Koblenz-Ehrenbreitstein. Herr Dunker ist 170 bis 175 cm groß, Brillenträger (schwarze Hornbrille), grau-blondes volles Haar, Hörgerät im rechten Ohr. Quelle: Polizei