Veröffentlicht am 7. September 2019 von wwa

NEUWIED – Infostand der AfD in Neuwied am 07. September in Neuwied – Am Samstag, den 07. September 2019, wird die Alternative für Deutschland (AfD) ab 10:00 Uhr mit einem Infostand in der Neuwieder Innenstadt präsent sein und über ihr Parteiprogramm informieren. Der Neuwieder Landtagsabgeordnete und parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag, Dr. Jan Bollinger und die Mitglieder der AfD freuen sich auf viele anregende Gespräche, spannende Themen, neue Anreize und interessante Diskussionen. Einen Überblick über die Aktivitäten der AfD in Neuwied gibt es im Internet unter www.afd-neuwied.de und auf Facebook unter www.facebook.com/afd.neuwied.