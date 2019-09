Veröffentlicht am 2. September 2019 von wwa

FLAMMERSFELD – Gesunde Ernährung für gesunde Knochen“Starke Knochen bis ins hohe Alter – ein Ziel, das viele Menschen in Deutschland verfolgen, aber nicht alle erreichen. Entgegen der allgemein-vorherrschenden Meinung ist Osteoporose (der Knochenschwund) kein typisch weibliches Problem – auch Männer sind betroffen und müssen Vorsorge treffen (auch wenn sie seltener darunter leiden wie Frauen). Von über 6 Mio. Deutschen weiß man, dass sie erkrankt sind. Die „stumme Krankheit“ bleibt jedoch lange unentdeckt, weshalb unklar ist, wie viele Menschen tatsächlich betroffen sind.

Die Milchwirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz e.V. (kurz: Milag) besucht in diesem und dem kommenden Jahr Vereine in ganz Rheinland-Pfalz zum Thema „Gesunde Ernährung für gesunde Knochen“. Hier erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welchen Einfluss die Ernährung auf unsere Knochen hat. Neben Calcium und Vitamin D werden auch andere Mineralstoffe und Vitamine beleuchtet. Die Umsetzung der theoretischen Informationen in praktische Rezepte und die Verkostung von diesen sind integraler Bestandteil des Milag-Angebotes.

Der LandFrauenverband Frischer Wind e. V., Bezirke Flammersfeld, Weyerbusch und Altenkirchen, laden zum Vortrag mit Verkostung am 01. Oktober 2019, ab 15.00 Uhr, ins Gemeindehaus der Ev. Kirche Flammersfeld recht herzlich ein. Alle Interessierte – auch Männer – und Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. Kostenbeitrag 3,00 pro Person. Verbindliche Anmeldungen bis 24. September bei Karola Lindscheid, Tel. 02686/581, Bärbel Schneider, Tel. 02681/7117, Dorothea Kiry, Tel. 02685/989720 oder landfrauen-flammersfeld@gmx.de (hk)