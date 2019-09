Veröffentlicht am 1. September 2019 von wwa

KIRCHEN – Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Kirchen schwer verletzt – Am Samstagnachmittag, 31. August gegen 17.44 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 20jähriger Motorradfahrer schwerverletzt wurde. Dieser fuhr zusammen mit einem weiteren Motorradfahrer die Umgehungsstraße von Freudenberg in Richtung Kirchen. An der Einmündung nach Wehbach beabsichtigte ein 81jähriger Mann, der sich in der Gegenrichtung befand, nach links abzubiegen. Er übersah die beiden Motorradfahrer. Der erste konnte noch rechtzeitig abbremsen, der zweite kollidierte mit dem Pkw und wurde dabei schwerverletzt. Da der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in ein Siegener Krankenhaus geflogen wurde, musste die Landesstraße währenddessen gesperrt werden. Quelle: Polizei