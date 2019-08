Veröffentlicht am 31. August 2019 von wwa

DIERDORF – Feuerwehren pumpen 1.500.000 Liter Wasser in Schlossweiher Dierdorf – Am 28., 29. und 30. August gab es Alarm für die Feuerwehr Dierdorf. Das Einsatzstichwort lautete jeweils „Gasgeruch“. Die gemeldeten Stellen waren jeweils unterschiedlich, aber immer entlang der B 413 zwischen Bahnübergang und der Tankstelle Belloil. Von der Feuerwehr als auch von dem Energieversorger konnte kein Leck einer Gasleitung oder Gasaustritt gefunden werden.

So verdichtete sich der Verdacht, dass vom Schlossweiher Dierdorf irgendwelche Faulgase ausgehen könnten. Durch die anhaltende Trockenheit und die Wärme der letzten Monate war der Wasserstand stark zurückgegangen. In einem Seitenarm war nur noch wenig Wasser vorhanden. Durch den ständigen Blättereintrag der Bäume und die hohen Wassertemperaturen werden Faulgase begünstigt.

In Abstimmung mit der Stadt hatte die Feuerwehr angeboten frisches Wasser in den Weiher zu pumpen. Am Samstag, den 31. August kamen die Feuerwehren Großmaischeid, Marienhausen und Dierdorf mit 15 Einsatzkräften und vier Hochleistungspumpen an den Schlossweiher und pumpten Wasser vom Holzbach in den Weiher. Über insgesamt fünf Stunden liefen die vier Pumpen und beförderten rund 1.500.000 Liter in den Schlossweiher. Das Wasser wurde mittels entsprechender Schläuche in das Gewässer gespritzt, sodass das Wasser sich mit Sauerstoff anreichern konnte. Durch diese Maßnahme ist der Wasserstand um rund zehn Zentimeter angestiegen.

Stadtbürgermeister Thomas Vis war sowohl am Freitag, als auch am Samstag vor Ort, informierte sich über die Lage und organisierte die Verpflegung der Einsatzkräfte. Er dankte den Feuerwehren für den schnellen und unkomplizierten Einsatz. Vis verbindet damit die Hoffnung, dass sich die Geruchsbelästigungen, die zu den Feuerwehralarmierungen geführt haben, nunmehr beseitigt sind. Er teilte mit, dass es der Firma Kreten gelungen ist, die Fontäne wieder in Gang zu setzen, die durch den niedrigen Wasserstand ausgefallen war. Weiterhin läuft noch eine Pumpe, die weiter für Frischwasser sorgen wird. Fotos vom Einsatz am Samstag von der Feuerwehr VG Dierdorf