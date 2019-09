Veröffentlicht am 1. September 2019 von wwa

WISSEN – Landfrauen verteilen Stofftaschen – Die Landfrauen Wissen-Mittelhof-Katzwinkel haben ein Zeichen zur Vermeidung von Plastikmüll gesetzt. Beim Wissener Wochenmarkt verteilte man Stofftaschen an Passanten, was sehr gut ankam. Vorsitzende Mechthild Euteneuer (3.v.r.) erläuterte, dass in Deutschland Obst und Gemüse zu rund 60 Prozent in Plastikfolie vorverpackt verkauft werden: „Dies darf nicht so bleiben, denn Kunststoff zersetzt sich nur sehr langsam und landet teilweise sogar im Meer“. Einkaufsbeutel aus Stoff sind eindeutig die bessere Alternative. Die gut einhundert in Wissen verteilten Baumwolltaschen enthielten sogar ein sehr leichtes separates Netz für Obst und Gemüse.

Für den 20. September 2019 lädt der heimische LandFrauenverband „Frischer Wind“ zu einer Leseshow mit Nicole Staudinger in die Stadthalle Betzdorf ein. Am 21. November freuen sich die Landfrauen auf den erneuten Besuch der Kabarettistin Frieda Braun im Katholischen Pfarrheim Wissen. Mitveranstalterin ist dann wiederum die Katholische Frauengemeinschaft.