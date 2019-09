Veröffentlicht am 13. September 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wandervögel im Nistertal unterwegs – Am Mittwoch, 18. September, sind die Altenkirchener Wandervögel im Nistertal unterwegs. Vom Kloster Marienstatt aus wandern sie bis Astert und an der Nister zurück zum Kloster. Der Weg ist etwa zwei Kilometer lang, ohne große Höhenunterschiede und in zwei Stunden zu erwandern. Danach erfreuen man sich an Kaffee und Kuchen. Das Angebot ist völlig kostenlos und man kann ohne Anmeldung daran teilnehmen. Treffen ist um 13:30 Uhr am Parkplatz Weyerdamm, es werden Fahrtgemeinschaften nach Marienstatt gebildet. Infos: 02681/2890