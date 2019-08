BEROD – Sommerfest der Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth auf dem Sportplatz in Berod

Veröffentlicht am 31. August 2019 von wwa

BEROD – Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth feiern bei hochsommerlichen Temperaturen ihr Sommerfest – Auf der Sportanlage in Berod kämpften 16 Mannschaften bei strahlendem Sommerwetter um den begehrten Wanderpokal. Das Motto der Spiele lautete in diesem Jahr „Nostalgie“ und so kamen einige Spieler bei hochsommerlichen Temperaturen, in ihren Kostümen, ganz schön ins Schwitzen.

Die erste Vorsitzende Jutta Fischer und der Schirmherr der diesjährigen Spiele Udo Althoff, von der Firma Althoff Ausstellungsbau GmbH & Co. aus Betzdorf begrüßten die Besucher und die Spieler. Besonders freue sie sich, so Jutta Fischer, dass auch in diesem Jahr wieder eine neue Mannschaft, die „Kölschen Helden“ aus Köln, die Spiele bereicherten. Dieses war dann auch der Startschuss „Die Spiele können beginnen“.

Vier Spiele und ein Zwischenspiel waren zu absolvieren und auch diesmal waren wieder Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Ausdauer gefragt und so mancher Spieler nutzte die Gelegenheit, sich zu erfrischen an den Wasserkübeln, die man gegen die Hitze am Spielfeldrand aufgestellt hatte.

Für die kleinen Besucher sorgte im „Kinderland“ ein Zauberer, ein Clown und ein Ballkünstler für Abwechslung. Auch beim Team vom Frisörsalon Tanja Fenstermacher standen große und kleine Besucher Schlange, um die Haare neu zu stylen zu lassen, oder sich bei einer Kopfmassage zu entspannen. Viel Spaß bereitete den Kindern das Ponyreiten. Der Reitstall Sauter hatte auch in diesem Jahr wieder bunt geschmückte Pferde und Ponys zur Verfügung gestellt. Ebenso war der Porsche Club Nürburgring mit einigen Fahrzeugen vertreten, in denen man eine Runde drehen konnte.

Bei einem reichhaltigen Angebot von leckeren Torten und Kuchen einer Tasse gutem Kaffee und der Musik von Christoph Diels konnte man gemütlich den Verlauf der Wettkämpfe verfolgen.

Nach Beendigung der Spiele erfolgte gegen 15:30 Uhr die Siegerehrung. Jutta Fischer und ihr Team gratulierten und überreichten jeder Mannschaft einen kleinen Pokal.

Den 16. Platz belegten die „Kölschen Helden“, es folgten auf Platz 15 Giesenhausen und auf Platz 14 die TSG Mittelrhein. Platz 12 belegten punktgleich die Mannschaften der KG Steinebach und WW Bank. Der 11. Platz ging an Schöneberg und der 9. Platz wieder punktgleich an die Bonner Generation und Niedererbach. Roßbach erreichte den 8. Platz und die Damen des SV Gehlert den 7. Platz. Platz 6. Platz belegten die Reitteufel, Platz 5 Daaden und Platz 4 die DLRG Altenkirchen. Der 3. Platz ging an Kreisverwaltung Altenkirchen und den 2. Platz erreichte das Team Herpteroth. Sieger und Gewinner des begehrten Wanderpokals war das Optimum Team aus Altenkirchen.

Ab 16.00 Uhr begeisterte die bekannte Partyband „Bayernmän“ die Besucher mit ihrer Musik bis zur Auslosung der Tombola, die wieder verlockende Preise wie einen Nissan Micra, einen Motorroller, ein E-Bike und weitere interessante Preise bereit hielt. Gewinner, die bei der Preisvergabe nicht anwesend waren, werden telefonisch benachrichtigt. (rewa) Fotos: Renate Wachow