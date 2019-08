Veröffentlicht am 31. August 2019 von wwa

STEINEBACH – 16jähriger Mofafahrer bei Verkehrsunfall verletzt – Beteiligter Autofahrer begeht Unfallflucht – Ein 16jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend, 28. August, gegen 19:00 Uhr verletzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nach Angaben des 16jährigen befuhr er die Bindweider Straße (K 119) von Steinebach kommend in Richtung Bindweide. Schon am Ortsausgang Steinebach habe er einen weißen Pkw bemerkt, der sehr dicht aufgefahren sei. Er habe den Fahrtrichtungsanzeiger gesetzt, um nach rechts in eine Einmündung zu fahren und den Pkw passieren zu lassen. Beim Brems- und Abbiegevorgang habe der Pkw den Hinterreifen des Krades berührt, wodurch der Motorradfahrer zu Fall kam. Der zog sich Schürfwunden zu und am Krad entstand leichter Sachschaden. Ohne sich um den Kradfahrer zu kümmern habe sich der Fahrer des weißen Pkw von der Unfallstelle entfernt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen. Quelle: Polizei