Veröffentlicht am 31. August 2019 von wwa

BETZDORF – Treppenanlage bei Verkehrsunfall in Betzdorf beschädigt – Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte eine Treppenanlage in Betzdorf, Bahnhofstraße Einmündung Gerberparkplatz. Im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag, 28. bis 28. August, zwischen 17:15 und 07:40 Uhr, rangierte vermutlich ein größeres Fahrzeug auf dem Gerberparkplatz und kollidierte mit der Eingangstreppe zur Firma Persona Data. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen. Quelle: Polizei