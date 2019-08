Veröffentlicht am 31. August 2019 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall in Betzdorf – Eine Person verletzt – Ein 57jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen, 29. August, in Betzdorf verletzt. Ein 36jähriger Autofahrer befuhr die Eberhardystraße in Richtung Rainstraße. An der abknickenden Vorfahrt bog er nach rechts in die Oehndorfstraße ab, um sofort wieder in Richtung Eberhardystraße zu wenden. Beim Einbiegen in die Eberhardystraße missachtete er die Vorfahrt des Motorradfahrers, der die Eberhardystraße in Richtung Rainstraße befuhr. Um eine Kollision zu vermeiden musste der ausweichen, kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.