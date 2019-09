Veröffentlicht am 2. September 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Gold beim Internationalen Bodensee-Cup – Sportler aus einigen Nationen finden sich zum Sommerevent in Friedrichshafen, dem Internationalen Bodensee-Cup bereits seit etlichen Jahren zusammen. Von SPORTING Taekwondo ging in diesem Jahr Jill-Marie Beck in der Gewichtsklasse -55 kg an den Start und erreichte eine weitere Erstplatzierung in ihrer Trophäensammlung.