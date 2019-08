Veröffentlicht am 30. August 2019 von wwa

HAMM (Sieg) – Maria Bastian-Erll für langjähriges Engagement geehrt – Im Rahmen der „ww-lit“ Lesung „Zeitenwende“ von Carmen Korn in der Evangelischen Öffentlichen Bücherei Hamm (Sieg) wurde Maria Bastian-Erll aus der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) eine besondere Ehre zu teil. Landrat Michael Lieber überreichte der Bitzenerin die Ehrenmedaille des Landkreises Altenkirchen für ihre langjährige und engagierte Tätigkeit im kulturellen Bereich, vor allem als organisatorische Leitung der Westerwälder Literaturtage „ww-Lit“.

„Frau Bastian-Erll hat mit ihrem großen Engagement maßgeblich zur Entwicklung der Kulturarbeit im Kreis Altenkirchen beigetragen und trägt fortwährend dazu bei.“, so Lieber in seiner Ansprache. „Auch wenn Sie es vielleicht nicht gerne hören, so sind Sie für mich mit Ihrem unermüdlichen Einsatz für das Literaturfestival eine Art ‚Mutter der Literaturtage‘“ führte er fort.

Die Westerwälder Literaturtage, die die Buchhändlerin 2011 von Hanns-Josef Ortheil übernahm, finden in diesem Jahr bereits zum 18. Mal statt und umfassen 30 Veranstaltungen in den drei Landkreisen Altenkirchen, Neuwied und Westerwald.

Bastian-Erll zeigte sich sichtlich dankbar und stellte heraus, dass die Ehre und Anerkennung nicht nur ihr gelten, sondern auch den vielen ehrenamtlich Mitwirkenden, Mitveranstaltern und Förderern der Westerwälder Literaturtage. Vor allem auch Landrat Lieber habe sich stets für das Literaturfestival eingesetzt – in diesem Sinne bezeichnete sie ihn wertschätzend als ihren „Literatur-Landrat“.

Neben Angehörigen und Wegbegleitern von Bastian-Erll nahmen auch der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Wissen Ulrich Marciniak, Stadtbürgermeister Berno Neuhoff sowie der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) Dietmar Henrich an der Ehrung teil und übermittelten die Glückwünsche der Verbandsgemeinden Wissen und Hamm (Sieg) sowie der Stadt Wissen.

Maria Bastian-Erll hat sich im kulturellen und gesellschaftlichen Bereich über ihre Tätigkeit als selbstständige Buchhändlerin hinaus mit viel positivem Tatendrang engagiert. Zudem war sie 14 Jahre lang ehrenamtlich als Leiterin der Volkshochschule Wissen tätig. Neben Berufs- und Privatleben erledigte sie alle anfallenden Aufgaben und bildete eine Schnittstelle zwischen Teilnehmer und Dozent. Seit dem Jahr 2000 wirkte sie zudem als Gründungsmitglied im Arbeitskreis Kultur der Zukunftsschmiede der Verbandsgemeinde Wissen mit.

Als weitere Tätigkeit ist ihr zehn Jahre langes Wirken in der Geschäftsführung des Wissener Kulturwerks zu nennen. Dabei nahm sie vielfältige Aufgaben von Büroarbeit über Künstlerbetreuung bis hin zu Einsatz an der Abendkasse und Zusammenarbeit mit einem FSKler (Freiwilliges Kulturelles Jahr) wahr. Ihr großes Engagement trug maßgeblich zum Erfolg des Kulturwerks in Wissen bei. Sie habe sich mit ihrer langjährigen und zeitintensiven ehrenamtlichen Tätigkeit die Anerkennung und Wertschätzung vieler Menschen in der Region erworben.

Foto: Landrat Lieber überreichte Maria Bastian-Erll aus Bitzen die Ehrenmedaille des Landkreises Altenkirchen für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement im kulturellen und gesellschaftlichen Bereich.