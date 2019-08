Veröffentlicht am 30. August 2019 von wwa

NEUWIED – Traditionelle Schiffswallfahrt und Gottesdienst mit Bischof Georg Bätzing für 280 Menschen aus der Region – Nachdem die traditionelle Schiffswallfahrt nach Bornhofen für die Pfarreiengemeinschaft Neuwied im letzten Jahre zweimal wegen Niedrigwassers ausfallen musste, freuten sich die 280 Teilnehmer, dass diesmal das Schiff ablegen konnte. Trotz ungünstiger Wetterprognosen wurde es für die Wallfahrer aus den Ortschaften um Waldbreitbach, Neuwied, Andernach, Urmitz und aus dem Heller und Daadetal ein unbeschwerter Sonnentag auf dem Rhein. In Bornhofen in der Pilgerhalle angekommen, begrüßte der Limburger Bischof die Gläubigen. Zusammen mit dem Neuwieder Pfarrer Thomas Darscheid und Kaplan Oliver Seis zelebrierte Bischof Georg Bätzing einen feierlichen Gottesdienst. In seiner Predigt bezog sich der Limburger Oberhirte, auf die Kirchenproteste von 34.000 Frauen in der Kampagne Maria 2.0. Er habe Verständnis für die Frauen, die nach Machtmissbrauch und sexuellen Übergriffen, das Vertrauen in die bestehenden Strukturen der katholischen Kirche verloren hätten. Aber dem Gottesdienst fern zu bleiben und vor der Kirche eine eigene Messe zu feiern, täte ihm persönlich weh. Bei der Gegenbewegung von 1.600 Frauen, die ebenfalls ausdrücken, wie die Kirche tickt, sehe er eine Chance. Miteinander und nicht über einander, müsse man reden. Ob da der Wein im Jahr des Weins und das Wunder von Kanaan hilft, oder man da anders nachhelfen muss, wie bei der mitgebrachten dicken Pilgerkerze, die erst mal nicht brennen wollte. Mit Hinblick auf die Reformen im Bistum Trier, die 2020 die Kirchenlandschaft mit den Pfarreien der Zukunft verändern werde, appellierte der Limburger Oberhirte zu Vertrauen und Gebet. Gebetet wurde auch noch nach Pilgermenü und Mittagspause bei einer Abschlussandacht in der Wallfahrtskirche, ehe der Kapitän am späten Nachmittag wieder Richtung Neuwied ablegte. (mabe) Fotos: M. Becker