Veröffentlicht am 30. August 2019 von wwa

FLAMMERSFELD – Brandentwicklung an Einfamilienhaus in der Raiffeisenstraße in Flammersfeld – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 29. auf 30. August, um 01:23 Uhr meldete die Rettungsleitstelle Montabaur der Polizeiinspektion Altenkirchen und der Feuerwehr Flammersfeld den Brand eines Einfamilienhauses in der Raiffeisenstraße in Flammersfeld. Die Bewohner hätten die Rauchentwicklung selbst bemerkt und das Gebäude verlassen. Das Feuer entstand im rückwärtigen Bereich des Hauses auf der Terrasse und verursachte eine starke Rauchentwicklung. Der Hausbewohner begann selbst mit den Löscharbeiten. Eine Ausbreitung des Feuers auf das Gebäude wurde erfolgreich verhindert. Die Ursache des Brandes, so die Polizei, ist noch ungeklärt. Der Sachschaden wird von ihr auf circa 3.000 EUR geschätzt. Im Einsatz waren insgesamt 39 Kräfte der Feuerwehren Flammersfeld, Oberlahr und Pleckhausen, zwei Kräfte DRK sowie zwei Beamte der Polizei Altenkirchen. Quelle: Polizei