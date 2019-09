Veröffentlicht am 7. September 2019 von wwa

PRACHT – Kloster Hassel bietet Tagesseminar – Grundlagen der Achtsamkeitsschulung – Tagesseminar – Grundlagen der Achtsamkeitsschulung im Kloster Hassel am 14. September 2019, von 09:00 bis 17:00 Uhr. Referentin ist Ew. Dhamma Mahatheri. Die Achtsamkeitsschulung ist im traditionellen Buddhismus eine, das gesamte menschliche Sein integrierende Art, ein Leben in ruhige und klare Bahnen finden zu lassen. Das Tagesseminar vermittelt einen ersten Einblick in die Grundlagen der wachen inneren Schulung, gemäß der sehr alten Methode des „Satipatthana“ – den vier Pfeilern der Achtsamkeit.

Die zweieinhalbtausend Jahre alte buddhistische Psychologie rückt alltägliche menschliche Themen, wie Gedanken zur Ruhe geführt werden, was Gefühle bewegt und wie der Mensch mehr festigenden Boden sich erhält, ins Zentrum der wachen inneren Schulung. Der kurze zeitliche Rahmen eines Tages vermag selbstverständlich nur eine Grundorientierung zu schenken. Die Übungsanleitung ist in Alltagsbezug gehalten. Kostenbeitrag 35 Euro, Anmeldung unter Telefon: 02682 – 966875.