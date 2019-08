Veröffentlicht am 30. August 2019 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Siegtalbades – Am Donnerstagvormittag, 29. August 2019, gegen 10:05 Uhr, parkte eine 47jährige Fahrzeugführerin mit ihrem BMW in einer Parktasche auf dem Siegtalbad-Parkplatz in Wissen und beabsichtigte rückwärst auszuparken. Dabei stieß sie mit dem Skoda Fabia einer 65jährigen Fahrzeugführerin zusammen, die zu diesem Zeitpunkt hinter dem BMW fuhr. Die 47jährige gab an, den anderen PKW nicht gesehen zu haben. An beiden Fahrzeugen entstand, so die Polizei, Sachschaden von circa 3.500 Euro. Quelle: Polizei