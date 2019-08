Veröffentlicht am 30. August 2019 von wwa

ROTT – Sitzung des Ortsgemeinderates Rott – Am Montag, dem 9. September 2019, findet ab 20:00 Uhr in der Gaststätte „Zur alten Eiche“ in Rott eine öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates statt. Tagesordnung:

Abstimmung Parzellierung der Grundstücke des ehem. Hotels „Zur schönen Aussicht“; Abstimmung zum Entfernen der Klärgrube auf Parzelle Flur14, 108/20 (ehem. Hotel „Zur schönen Aussicht“; Abstimmung zur Bestellung eines Vermessungsbüros zum Einmessen der Grundstücke des ehem. Hotels „Zur schönen Aussicht“; Abstimmung für neue Preise für die Vermietung des Waldpavillons; Verschiedenes;

Hagen Schneider Ortsbürgermeister