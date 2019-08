Veröffentlicht am 29. August 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Evangelische Frauenarbeit trifft auf Klimaschutz, fasziniert von einem kurzen Youtoube-Film über das Engagement zweier junge „Schüler-Klimabotschafter“ aus Daaden, initiierte Ute Berg, Leiterin der Evangelischen Frauenhilfe in Altenkirchen, gemeinsam mit Pfarrerin Gudrun Weber-Gerhards ein kreisweites Treffen der Evangelischen Frauenhilfen mit dem Klima-Akteur Florian Havranek und so hörte man aus „erster Quelle“ viel Nachdenkenswertes zu Klimaschutz, Ökosystemen oder auch Baumpatenschaften. – Im Theodor-Maas-Haus begrüßte Ute Berg dazu Mitglieder der Frauenhilfen-Gruppen aus Flammersfeld, Almersbach, Oberwambach, Eichelhardt und Hilgenroth, aber auch aus Hamm, Pracht, Bruchertseifen und Wissen und natürlich aus Altenkirchen.

Der Abiturient Florian Havranek und sein Kollege Colin Haubrich haben sich innerhalb des Projektes „Klimabotschafter“ tief in die Zusammenhänge der klimatischen Entwicklung durch die Geschichte der Menschheit eingearbeitet. Artenvielfalt, aber auch die Folgen des Klimawandels für die Gesundheit der Menschen zeigte Florian Havranek den Frauengruppen auf und machte in vielfältiger Weise dabei deutlich, wie alles mit allem zusammenhängt.

In besonderer Weise hatte er sich mit der Vielfalt und dem Artensterben in den Wäldern des Westerwaldes auseinandergesetzt. Gemeinsam mit Collin Haubrich entstand so auch ein Film, der „prominent“ vom ehemaligen Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz, Kurt Beck „besprochen“ wird.

Zusammen mit den Förstern der Region initiiert Florian Havranek auch Baumpatenschaften zur Neu-Aufforstung der hiesigen Wälder, die durch den Borkenkäferbefall bereits vielfach zerstört sind.

„Die Frauenhilfen der Evangelischen Kirchengemeinden Birnbach, Hilgenroth und Altenkirchen gehören zu den ersten, die nicht nur über den Klimawandel reden, sondern auch handeln und die Patenschaft für an die 100 Bäume übernommen haben“, freut sich Pfarrerin Gudrun Weber-Gerhards. Die Frauenhilfen setzten damit ein starkes Zeichen, „dass schon jetzt jede und jeder hier vor Ort – als Einzelne und auch als Gruppe – einen Teil beitragen kann, um die Vielfalt, die noch da ist, zu bewahren, und das empfindliche und so wertvolle Ökosystem Wald mit der Tier- und Pflanzenwelt zu schützen!“

Florian Havranek traf in Altenkirchen auf eine diskussionsfreudige und engagierte Frauen-Gruppe und sah sich in dem lebhaften Austausch in seinem Ansatz bestätigt, dass diese Aufgabe der Bewahrung unserer Schöpfung nur generationsübergreifend mit vielen kleinen Schritten an vielen kleinen Orten zu stemmen ist.

Zum Schluss lud Florian Havranek die Frauen nach Marienstatt ein. Dort soll ein Teil der von den Frauenhilfen gespendeten Bäume gepflanzt werden. Neben einem Baum, für den Papst Franziskus die Patenschaft übernommen hat.

„Planst du ein Jahr, so säe Korn. Planst du ein Jahrtausend, so pflanze Bäume“ – so bedankt sich Ute Berg bei allen Engagierten und freut sich auf die nächste gemeinsame Aktion der Frauenhilfen im Kirchenkreis Altenkirchen. Foto: Gudrun Weber-Gerhards

Foto: Ute Berg (r.), Leiterin der Frauenhilfegruppe Altenkirchen war so angetan vom schöpfungsbewahrenden Engagement zweier Schüler aus dem Daadener Raum, dass sie Frauengruppen aus dem ganzen Kirchenkreis einlud, gemeinsam einen intensiven Informations- und Austausch-Nachmittag mit Florian Havranek zu erleben. Sie dankte dem Schüler für sein Engagement und für die vielen Impulse, die er den Frauengruppen vermittelte