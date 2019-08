Veröffentlicht am 29. August 2019 von wwa

NIEDERHOMBACH – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 278 – Eine Person schwer verletzt – Am Donnerstagmorgen, 29. August 2019, gegen 06:50 Uhr, befuhr ein 60jähriger Fahrzeugführer mit seinem Opel Kombo die abschüssige L 278 aus Richtung Gebhardshain kommend in Richtung Wissen. In Höhe der Ortslage Niederhombach kam er aus ungeklärter Ursache mit seinem Opel nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr circa 100 Meter über die Wiese und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der Mann erlitt schwere Verletzungen, am PKW und der Straßenleuchte entstand Totalschaden, der von der Polizei mit circa 9.000 Euro geschätzt wird. Quelle: Polizei