Veröffentlicht am 29. August 2019 von wwa

KESCHEID – Friedhelm Breitbach und Klaus Dahm für langjährige kommunalpolitische ehrenamtliche Tätigkeit in der Gemeinde Kescheid geehrt – Im Rahmen des Kescheider Dorffestes ehrten Ortsbürgermeister Stefan Fey und der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Flammersfeld, Rolf Schmidt-Markoski, zwei langjährige Ratsmitglieder. Dabei handelt es sich um Friedhelm Breitenbach, der auf eine 25jährige kommunalpolitische ehrenamtliche Tätigkeit zurückblicken kann und um Klaus Dahm, der nunmehr seit 20 Jahren dem Rat angehört. Beide waren auch als Beigeordnete in der Gemeinde tätig. Klaus Dahm wurde in der konstituierenden Sitzung zum Ersten Beigeordneten für die jetzige Amtsperiode gewählt.

Sowohl Stefan Fey als auch Rolf Schmidt-Markoski würdigten die Verdienste der langjährigen Ratsmitglieder und überreichten ihnen eine Ehrenurkunde des Gemeinde- und Städtebundes. Besonderen Dank richtete der Ortsbürgermeister auch an Friedhelm Breitenbach, der dem neuen Rat nicht mehr angehört und der daher auch offiziell verabschiedet wurde. Für die Ehefrauen der Geehrten gab es einen Blumenstrauß. Foto: OG Kescheid

