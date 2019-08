Veröffentlicht am 28. August 2019 von wwa

NEUWIED – Irina Lang: Seit 25 Jahren in kommunaler Familie beschäftigt – Aus den Händen von Neuwieds Bürgermeister Michael Mang nahm Irina Lang die Urkunde entgegen, mit der das Land Rheinland-Pfalz ihr Dank und Anerkennung für treue Dienste ausspricht. Lang hat ihren Abschluss als staatlich anerkannte Erzieherin in Kirgistan gemacht, wo sie auch in diesem Beruf arbeitete. Später siedelte sie nach Deutschland um. Seit August 1994 ist Irina Lang als Erziehern in kommunalen Kindertagesstätten beschäftigt, zunächst in ihrem Heimatort Weißenthurm, später dann in der der städtischen Kindertagesstätte Rheintalweg. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagte Lang, auf die in Weißenthurm zudem noch fünf Enkel warten. Bürgermeister Mang unterstrich, dass er sich auf die weitere Zusammenarbeit mit der erfahrenen Erzieherin freut und überreichte ihr bei einer kleinen Feierstunde ein Blumen- und Weinpräsent. Auch der Personalrat übergab ein kleines Geschenk.

Foto: (v.l.): Anke Dierdorf, die die Gesamtleitung der städtischen Kitas innehat, Bürgermeister Michael Mang, Kita-Leiterin Marjana Gerin, die stellvertretende Personalratsvorsitzende Stefanie Stavenhagen, Irina Lang, ihre Rheintalweg-Kollegin Olga Janzen, Jugend- und Sozialamtsleiter Wolfgang Hartmann und Langs Kollegin Jasmyn Asemin-Tertemiz.