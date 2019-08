Veröffentlicht am 29. August 2019 von wwa

NEUWIED – Veranstaltungen im Kreis und Stadt Neuwied – Die Faire Woche ist die größte Aktionswoche zum Fairen Handel in Deutschland und wird seit 2001 jedes Jahr in den letzten zwei Septemberwochen durchgeführt. Auch in Neuwied bieten die Steuerungsgruppen des „Fairtrade-Landkreises“ und der „Fairtrade-Stadt“ einige Aktionen an.

Am 18. September um 20 Uhr wird im MinsKi (Schauburg- Kino, Heddesdorfer Straße 84/ Dierdorfer Straße 2, 56564 Neuwied) der Film „FAIR TRADERS“ gezeigt. Am darauffolgenden Donnerstag, 19. September, ist der Film um 18 Uhr auch im Cine5 Kino Asbach (Anton-Limbach-Straße 3d, 53567 Asbach) zu sehen. Reservierung unter: www.cine-five.de oder 02635- 9432610.

Am Samstag, 21. September, treffen sich alle Interessierten um 10 Uhr im Innenhof des food hotels, Langendorfer Straße 155, 56564 Neuwied, für einen konsumkritischen Stadtrundgang (Dauer: ca. 120 min). Der Rundgang führt zu Geschäften und Lokalitäten in der Neuwieder Innenstadt, die sich mit regionalem, nachhaltigem und/oder fairem Konsum auseinandersetzen. An drei Stationen (food hotel, Bäckerei Geisen und Eine-Welt-Laden) berichten die jeweiligen Akteure über Ihr Engagement. Hier ist ebenfalls eine Anmeldung bis zum 18 September unter alinke@neuwied.de erforderlich.

Am Donnerstag, 26. September, referiert im Außerschulischen Lernort Linkenbach (Deponiestraße, früher Steinstraße, 56317 Linkenbach) um 19 Uhr Dr. Sabine Ferenschild (Südwind) über „Wie sehen die Arbeitsbedingungen der textilen Ketten aus und welche Ansätze für sozial- ökologische Bekleidung gibt es?“. Hier ist eine Anmeldung bis zum 18. September unter gabi.schaefer@kreis-neuwied.de erforderlich.

Weitere Aktionen in Stadt und Kreis Neuwied zur Fairen Woche sind:

– 27. September Faire Gerichte in der Mensa der food akademie (Friedrichstraße 36, 56564 Neuwied) September, 10 bis 13 Uhr, Faires Frühstück auf dem Platz vor der Sparkasse in Linz (Mittelstraße, 53545 Linz) September Verkaufsaktion der kfd Block von fairen Produkten vor und nach dem Gottesdienst um 9 Uhr (Mittelweg 14, 56566 Neuwied) – 20. September Faires Gericht während des Lunch- und Dinnerbuffets im food hotel (Langendorfer Straße 155, 56564 Neuwied) September um 19 Uhr Vortrag „Frauen und Mädchen stark machen – Projekte in Palästina und Tansania“ im Rahmen der Singstunde (Kirchensaal der Herrnhuter Brüdergemeine, Friedrichstraße 23, 56564 Neuwied) September um 10 Uhr Ökumenischer Gottesdienst: „Frauen und Mädchen stark machen“ (Kirchensaal der Herrnhuter Brüdergemeine, Friedrichstraße 23, 56564 Neuwied) September um 10 Uhr Ökumenischer Gottesdienst mit fairen Speisen im Anaschluss (Ev. Trinitatis Kirchengemeinde, Grabentor 1, 53545 Linz) September, 10 bis 19 Uhr, Faires Pfarrfest in der alten Abtei Rommersorf im Englischen Garten (Stiftsstraße 2, 56566 Neuwied).

Foto: Freuen sich gemeinsam auf das bunte Programm der Fairen Woche (v.l.): Wolfgang Rahn, Sprecher der Steuerungsgruppe Fair Trade Stadt Neuwied, Oberbürgermeister Jan Einig, Gabi Schäfer, Kreisverwaltung, und Landrat Achim Hallerbach.