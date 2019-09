Veröffentlicht am 3. September 2019 von wwa

WISSEN – 6. Freiwilligentag der Verbandsgemeinde Wissen rückt näher – Am Samstag, dem 7. September wird es wieder soweit sein: in der Verbandsgemeinde Wissen wird es zum sechsten Mal einen Freiwilligentag geben. Tagsüber sollen mehr als zehn Projekte in die Tat umgesetzt werden, abends ab 17 Uhr gibt es dann für alle Helfer/innen das Dankeschön-Grillen am Schützenhaus in Wissen-Schönstein. Doch worum geht es bei einem Freiwilligentag, was steckt dahinter?

Ein Freiwilligentag heißt kurz gesagt: ehrenamtlich und freiwillig etwas tun, einen Tag lang. Die Aktion bietet Interessierten die Chance, sich einmalig und ohne weitere Verpflichtung ehrenamtlich zu engagieren. Das Kennenlernen und Mitmachen bei den jeweiligen Projekten steht an diesem Tag im Vordergrund. Meist sind es Vereine und Initiativen, welche die Projekte anbieten. Die Vielfalt der Möglichkeiten, sich zu engagieren, soll aufgezeigt werden. Der Freiwilligentag eignet sich auch für Leute, die im Alltag kaum Zeit für ein ständiges Engagement finden.

Die Idee der Freiwilligentage stammt aus den USA („day of caring“). In Deutschland gibt es Freiwilligentage schon seit 2001. Die Verbandsgemeinde Wissen war 2010 eine der ersten in Rheinland-Pfalz, welche einen solchen Aktionstag ins Leben rief – mit Erfolg. Bei der 6. Auflage 2019 sollen wieder mehrere Projekte bei guter Laune und hoffentlich trockenem Wetter umgesetzt werden. Veranstalter ist der Arbeitskreis Ehrenamt der Zukunftsschmiede (Leiter Horst Rolland) und die Ehrenamtsbörse der VG Wissen (Ansprechpartner Jochen Stentenbach). Es wird Wert darauf gelegt, dass man mit dem Freiwilligentag alle 2 Jahre keineswegs das Engagement der vielen anderen Aktionstage/Flursäuberungen etc. in den Ortsgemeinden und der Stadt Wissen schmälern möchte. Es ist das Zusammenkommen zahlreicher Akteure, das viel Spaß bereitet, und nicht zuletzt der Austausch und die Kommunikation zwischen den Beteiligten, die im Alltag häufig auf der Strecke bleibt.

Wenn dann abends beim leckeren Dankeschöngrillen die eine oder andere Anekdote des Tages erzählt wird, wissen wieder Alle: der Freiwilligentag hat sich gelohnt. Auch dauerhafte Patenschaften sind aus den bisherigen Freiwilligentagen entstanden, hier und anderswo. Das freut besonders, denn damit ist eine Unterhaltung der betreffenden Projekte und Infrastruktur in Zukunft gesichert. Infos zum sechsten Freiwilligentag und den geplanten Aktionen gibt es unter wissen.eu/ehrenamt, dann unter Ehrenamtsbörse > Aktuelles.