WISSEN – Portugiesischkurse starten in Kürze in Wissen – Unter dem Motto „Una caipirinha, por favor!“ bietet die Kreisvolkshochschule ab Montag, 9. September von 20.30 bis 22 Uhr in Wissen einen Portugiesischkurs zum Erwerb der Grundlagen der portugiesischen Sprache an. Ziel ist es, auf alltägliche Urlaubssituationen in Portugal oder Brasilien vorbereitet zu sein.

In dem Kurs geht es neben Alltagsthemen und typischen Redewendungen, wie sie beim Einkaufen, im Restaurant, auf dem Postamt oder bei der Zimmerreservierung hilfreich sind, auch um eine Einführung in die Landeskultur. Dieser Kurs findet im Kulturwerk in Wissen statt und umfasst 12 Termine unter der Leitung einer Muttersprachlerin. Er richtet sich an Anfänger und Anfängerinnen. Die Kursgebühr beträgt auf der Grundlage von acht Teilnehmenden 60 Euro. Für Personen, die bereits Vorkenntnisse haben, startet um 19 Uhr an diesem Montag ein Portugiesichkurs für Einsteiger mit Grundkenntnissen, ebenfalls im Kulturwerk in Wissen. Anmeldungen oder weitergehende Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon (02681) 81-2212 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de.