Veröffentlicht am 28. August 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Erstes Verbandsgemeindepokalturnier mit großem Erfolg durchgeführt – Das erste Verbandsgemeindepokalturnier der Tennisabteilung der ASG Altenkirchen fand nicht nur bei Wettergott Petrus, sondern auch bei den Spielern der fünf teilnehmenden Tennisclubs großen Anklang. Karlheinz Bachmann als ASG Vorstandsvorsitzender eröffnete gemeinsam mit Schirmherr Verbandsgemeindebürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen Fred Jüngerich pünktlich das Turnier und begrüßte neben den 50 Teilnehmern auch den Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Flammersfeld Rolf Schmidt-Markoski.

Im Rahmen des Turniers war es Bachmann ein großes Anliegen den örtlichen Rettungsdiensten und der Polizei seinen Dank auszusprechen. „In der heutigen Zeit kann man schon gar nicht mehr von Schaulustigen sprechen, die den Einsätzen unserer Rettungskräfte entgegen stehen, man muss bereits von Schaulästigen ausgehen“, so Bachmann, „da ist es mir als Vorsitzendem der ASG Altenkirchen ein besonderes Anliegen mich öffentlich zu bedanken!“.

Eigens angefertigte Urkunden der ASG Altenkirchen wurden den anwesenden Vertretern übergeben. Der Ablauf des Turniers verlief reibungslos und alle Plätze der Tennisanlage waren gut beansprucht. „Wir sind sehr froh darüber, auf so engagierte und gut organisierte Unterstützer setzen zu können“, so Thomas Düber als Abteilungsvorsitzender der Tennisabteilung, mit Edgar Hachenberg und Walter Schütz haben wir eine sehr gewissenhafte und erfahrene Turnierleitung am Start. „Die Organisation einer solchen Veranstaltung bedarf einer sehr detaillierten Planung und ist vom Aufwandsumfang nicht zu unterschätzen“.

In fünf Gruppen wurde um jeden Punkt gekämpft, bis am Abend alle Doppel gespielt waren. Pünktlich zur Siegerehrung gab es den vorausgesagten Platzregen und die Überreichung der Pokale wurde in die Innenräume der clubeigenen Gastronomie „Gratini“ verlegt, die sich mit gewohnter Qualität um das leibliche Wohl der Anwesenden kümmerte. Neben den erkämpften Pokalen wurde jeder Turnierteilnehmerin eine Sonnenblume übergeben, um den Turnierspaß mit nach Hause nehmen zu können. Auch die Turnierleitung war mit dem Ablauf des Turniers sehr zufrieden. Dass es mit dem Verbandsgemeindepokal auch in 2020 weitergehen soll, steht für alle Verantwortlichen der beteiligten Tennisclubs fest. Die genauen Eckdaten werden in einem Nachgespräch vereinbart.