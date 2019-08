Veröffentlicht am 27. August 2019 von wwa

PRACHT – Sommerfest der Vereine in Pracht – Bereits zum neunten Mal hatten die ortsansässigen Vereine der Ortsgemeinde Pracht und der Bürgerverein Geilhausen in Verbindung mit dem Team der Gaststätte „Am Dorfplatz“ auf dem Festplatz in Pracht am Wochenende ein Sommerfest organisiert. Am Samstagabend begann das Fest mit einer Mondschein Party. Hier wurden die Gäste mit kalten Getränken, Cocktail´s und leckerem vom Grill sowie versorgt. An diesem schönen Sommerabend konnten die über 100 Gäste in gemütlicher Runde Beim lustigen Wettnageln wurde ermittelt, wer den Nagel am schnellsten im Holzstamm versenken konnte. Auch konnte man an der Torwand seine Treffsicherheit beweisen. Die Torwand wurde von der Firma Glas Krüger von Hamm aufgestellt.

Der Sonntag gestaltete sich dann wieder ganz traditionell. Bei blauem Himmel und viel Sonne wurde im Festzelt gefeiert. Über 100 Gäste besuchten das Sommerfest und beteiligten sich an den Aktivitäten wie Entenrennen, Wettnageln und Torwandschießen. Für die kleinen Gäste war eine Hüpfburg aufgestellt.

Über den ganzen Tag wurden die Gäste mit Würstchen, Steaks und Fritten vom Männergesangverein Niederhausen versorgt. Viel Spaß hatten alle Gäste beim Entenrennen. Dieser Spaß wurde vom Bürgerverein Geilhausen organisiert. Jeder Gast konnte eine Ente (Plastikball) erwerben. In vier Rennen wurden die „Enten“ im Wickhausener Bach beim Bolzplatz eingesetzt. Die Reise der „Enten“ führte durch den verrohrten Teil der Straße (K 57) bis zum Ziel, dem Spielplatz in Niederhausen. Nach den vier Rennen wurden jeweils die ersten drei mit Sachpreisen und Gutscheinen belohnt. Auch für die vierten bis zehnten Sieger hatten die Organisatoren Preise verteilt, diese wurden von der Volksbank Hamm und der Kreissparkasse Hamm gestiftet.

Im Laufe des Nachmittags gab es noch Auftritte. Die Fidele Küken begeisterten das Publikum mit ihrem Showtanz. Der Männergesangverein Niederhausen trug mit seinem Gesang zur Unterhaltung bei. Während des ganzen Tages konnte die Hüpfburg genutzt werden, ebenso fand die Torwand großes Interesse.

Kaffee und Kuchen wurde von den Fidele Küken angeboten. Das Tanzkorps der „Fidelen Jongen“ versorgte die Gäste mit leckeren Cocktail´s sowie mit leckeren Champions und das Team der Gaststätte „Im kühlen Grunde“ hatte für alle Gäste kalte Getränke angeboten. Zum Abschluss des Sommerfestes zeigten sich die Organisatoren zufrieden über das gelungene Fest, das besonders am Sonntag gut besucht war. Das zeigt uns, dass in Pracht die Dorfgemeinschaft sogar über die Landesgrenze hinaus gut funktioniert und die Vereine miteinander harmonieren.