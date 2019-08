Veröffentlicht am 27. August 2019 von wwa

A K T U E L L – LANGENBACH – Im Sägewerk in Langenbach bei Kirburg brennen inzwischen zwei Lagerhallen – Die Feuerwehr ist derzeit immer noch im Einsatz beim Großbrand eines Sägewerks in Langenbach bei Kirburg, an der L 285. Zunächst wurde bekannt, dass eine Lagerhalle brennt. Das Feuer ist zwischenzeitlich auf eine Nachbarhalle übergegriffen. Es sind Feuerwehren aus mehreren Verbandsgemeinden im Einsatz. Die Löscharbeiten sind noch im vollen Gange. Die L 285, zwischen Friedewald und Kirburg bleibt weiterhin voll gesperrt, es sind Umleitungsstrecken ausgeschildert. Quelle: Polizei