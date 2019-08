Veröffentlicht am 28. August 2019 von wwa

PRACHT – Blühende Blumenwiese in Pracht – Wie bereits im Mai berichtet wurde innerhalb von einem Jahr aus dem Grünland (Wiese) eine Blumenlandschaft. Mit viel Liebe und dem Auge fürs Detail wurden auf einer Wiese in Pracht blühende Inselbeete angelegt. Bereits seit Juli zeigt sich die Blumenwiese in seiner vollen Pracht. Die über 200 Lavendel Stauden blühen nun und erfreuen nicht nur die Nachbarn sondern sind auch ein Paradies für die vielen Insekten und Bienen.