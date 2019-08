Veröffentlicht am 31. August 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – iMania – like it! iPhone, iPad, Apps: Apples effektiv nutzen lernen – Am Samstag, 7. September in der Zeit von 8 bis 15 Uhr bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen den EDV Kurs iMania – like it! Rund um das Apple Betriebssystem an.

Vom Notebook bis zum Smartphone, das Gerät mit dem Apfel ist uns zum Begleiter und Freund im Alltag geworden. Den Studierenden hat es Script und Bibliothek in Papierform ersetzt, Geschäftsleute haben ihr Office immer dabei. Heute nicht ständig übers Social Network miteinander verbunden sein – für viele fast undenkbar.

In dem Kurs lernen die Teilnehmenden das Apple-Betriebssystem macOS Sierra von Grund auf kennen und sehen, wie sie optimal mit den eingebauten Tools und Anwendungen arbeiten. Sie erlernen den grundlegenden Umgang mit dem aktuellen Betriebssystem für den Mac. Es werden Fragen beantwortet und alltäglichen Probleme bezüglich des Betriebssystems macOS besprochen.

Das „Dock“ und der „Finder“, Ordnerstrukturen und Systemeinstellungen werden ebenso besprochen wie der Umgang mit Siri, Fotos, Musik, E-Mail und dem Internet. Termine, Erinnerungen, Notizen und Kontakte sowie die Nutzung der iCloud sind ebenfalls Gegenstand des Kurses. Die Teilnehmergebühr beträgt 35 Euro.

Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 812212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.