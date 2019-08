Veröffentlicht am 31. August 2019 von wwa

OBERBIEBER – Oktoberfest für Hörende und Gehörlose – Zum dritten Mal lädt Informa gGmbH in Neuwied-Oberbieber, Im Mühlengrund 3, zum Oktoberfest für Hörende und Gehörlose ein. Die inklusive Veranstaltung findet am Freitag, 27. September 2019 von 16 bis 19 Uhr statt. Neben deftigem Oktoberfestessen, Bier und lustigen Spielen wird es auch wieder die Prämierung des schönsten Dirndls und der schönsten Lederhose geben. Selbstverständlich findet die Veranstaltung in Laut- und Gebärdensprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, kann aber nur nach vorheriger Anmeldung erfolgen. hhawacker@informa.org oder 02631 9171-10