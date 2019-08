Veröffentlicht am 27. August 2019 von wwa

ROTH – Konstituierende Sitzung der Ortsgemeinde Roth harmonisch – In der Ortsgemeinde Roth Beigeordnete und Ausschüsse gewählt –In der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderates von Roth sind Thomas Holzer, Gerd Drebitz und Gerd Brück zu Beigeordneten gewählt worden. Zusammen mit Ortsbürgermeister Udo Hammer, der am 26. Mai schon von der Bevölkerung bestätigt worden war, bilden sie die neue Gemeindespitze. Udo Hammer hatte zu Beginn die Ratsmitglieder per Handschlag verpflichtet; er selbst wurde vom geschäftsführenden 1. Beigeordneten Helmut Rötzel verpflichtet und als Ortsbürgermeister ernannt. Hammer dankte noch einmal den Wählern für das Vertrauen. Sein Ratsmandat ging an Claudia Agir als Nachrückerin.

Bei den Beigeordnetenwahlen gab es jeweils nur einen Vorschlag, sodass Thomas Holzer zum 1. Beigeordneten, Gerd Drebitz zum Beigeordneten mit Vertretungsbefugnis 2 und Gerd Brück zum Beigeordneten mit Vertretungsbefugnis 3 mit jeweils großer Mehrheit gewählt wurden. Der Ortsbürgermeister nahm ihre Ernennung, Vereidigung und Amtseinführung vor.

Auch die Wahlen zu den Ausschüssen waren gut vorbereitet, sodass die Mitglieder und ihre Stellvertreter einstimmig vom gesamten Rat gewählt wurden. Ordentliche Mitglieder sind nun:

Haupt- und Finanzausschuss: Klaus Kugelmeier, Frank Nickel, Norbert Eul, Helmut Rötzel, Ranja Reitz und Martina Machowinski.

Bauausschuss: Udo Schumacher, Erich Horn, Wolfgang Diedershagen, Klaus Sadoski, Claudia Agir und Andrea Weiland.

Sport-, Jugend- und Kulturausschuss: Gerd Drebitz, Klaus Sadoski, Gerd Brück, Thomas Holzer, Tanja Reitz und Andrea Weiland.

Allen Gewählten wünschte Bürgermeister Dietmar Henrich viel Freude an der Ratsarbeit und gutes Gelingen. Urkunden des Gemeinde- und Städtebundes für langjährige Ratsarbeit überreichte er mit Dank für das ehrenamtliche Engagement zu Gunsten der Allgemeinheit an Manfred Winkler (20 Jahre), Klaus Kugelmeier (22), Udo Hammer (24), Manfred Brucherseifer (28) und Helmut Rötzel (30 Jahre). Foto: Katja Weigel

Foto: Die Gemeindespitze von Roth besteht aus Ortsbürgermeister Udo Hammer (2. von links), dem Ersten Beigeordneten Thomas Holzer (2. von rechts) und den weiteren Beigeordneten Gerd Drebitz (links) und Gerd Brück.