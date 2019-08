Veröffentlicht am 27. August 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – 25 Jahre im öffentlichen Dienst – Seit 25 Jahren im öffentlichen Dienst sind Michaela Schintz aus Altenkirchen, Kathrin Bremer aus Hirtscheid und Stefanie Gärtner aus Windeck. Bürgermeister Fred Jüngerich dankte ihnen im Rahmen einer Feierstunde für die der Allgemeinheit geleisteten treuen Dienste sowie das persönliche Engagement und überreichte jeweils eine Urkunde und ein kleines Geschenk.

Michaela Schintz legte nach dem Besuch der Fachschule für Sozialpädagogik in Siegen ihre Prüfung als staatlich anerkannte Erzieherin im Jahr 1994 ab. Im August 1994 wurde sie zunächst bis 7. November 1995 in der Kindertagesstätte Gieleroth beschäftigt. Im Anschluss daran war sie bis August 2012 als Gruppenleiterin in der Kita Eichelhardt tätig. Dann erfolgte ihre Umsetzung zur Kita Glockenspitze, wo sie seither als Mitarbeiterin in der Gruppe im Einsatz ist.

Stefanie Gärtner wurde im August 1994 als Reinigerin im Rathaus Altenkirchen eingestellt. Im Januar 2006 erfolgte ihre Umsetzung zum Sportzentrum Altenkirchen. Im Jahr darauf wechselte sie zur Kita Altenkirchen-Honneroth. Seit 25. September 2008 ist sie in der Kita Busenhausen tätig.

Kathrin Bremer besuchte von 1978 bis 1981 die Medizinische Fachschule Waren/Müritz mit dem Abschluss als Krippenerzieherin. Von 1981 bis 1986 war sie als solche bei der Zentralen Krippenvereinigung Waren beschäftigt. Von 1986 bis 1988 arbeitete sie bei der Zentralen Krippenvereinigung Berlin/Marzahn. Danach war sie einige Jahre beim Bezirksamt Berlin/Marzahn als Buchhalterin im Küchenbereich tätig, bis sie am 15. August 1994 als teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin in der Kita Eichelhardt eingestellt wurde.

Vom Personalrat übermittelte Monika Wagner die Glückwünsche der Kolleginnen und Kollegen. Foto: VG Altenkirchen