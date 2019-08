Veröffentlicht am 27. August 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wechsel in der Wehrleitung der Verbandsgemeindefeuerwehr Altenkirchen zum 01. September 2019 – Der bisherige Wehrleiter Ralf Schwarzbach scheidet zum 01. September 2019 auf eigenen Wunsch aus der Wehrleitung der Verbandsgemeindefeuerwehr Altenkirchen aus. Dieses Datum stand bereits länger fest. Anfang Juli erörterten daraufhin die Wehrführer der fünf Löschzüge der Verbandsgemeindefeuerwehr gemeinsam mit Bürgermeister Fred Jüngerich das weitere Vorgehen.

Für die Übergangszeit ab dem 01. September 2019, bis zur Wahl einer neuen Wehrleitung (für die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld) wird der bisherige Stellvertreter von Schwarzbach, Andreas Krüger, mit den Aufgaben des Wehrleiters betraut. Dessen Stellvertretung wird Michael Heinemann übernehmen, der auch weiterhin Wehrführer des Löschzuges Altenkirchen bleibt.

Im Rahmen der Entpflichtung von Ralf Schwarzbach dankte Bürgermeister Jüngerich diesem für seine treu geleisteten Dienste zum Wohl der Allgemeinheit. Ralf Schwarzbach führte die Verbandsgemeindefeuerwehr Altenkirchen fast sieben Jahre als Wehrleiter an. In seiner Amtszeit war er maßgeblich an der Erstellung des Feuerwehr-Fahrzeugkonzeptes beteiligt. Schwarzbach bleibt der Verbandsgemeindefeuerwehr als aktiver Feuerwehrkamerad im Löschzug Mehren weiterhin erhalten. Zudem bekleidet er das Amt des stellvertretenden Kreisfeuerwehrinspektors. Nach der Verabschiedung von Schwarzbach wurde dessen Nachfolger, Andreas Krüger, sowie Michael Heinemann durch Bürgermeister Jüngerich offiziell mit der Wahrnehmung der Aufgaben eines Wehrleiters bzw. eines stellvertretenden Wehrleiters für die Übergangszeit beauftragt. Foto: VG Altenkirchen