Veröffentlicht am 26. August 2019 von wwa

HÖVELS – Verkehrsunfall auf der K 72 – 72jährige Frau verletzt – Am Samstagmittag, 24. August 2019, gegen 13:15 Uhr, befuhr eine 72jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Daimler-Benz die K 72 aus Richtung Katzwinkel kommend in Richtung Wissen. Im Mühlenthal kam ihr ein 40jähriger Fahrzeugführer eines Traktors Deutz mit Anhänger entgegen. Die Frau hatte den Traktor bereits passiert und befand sich mit ihrem Pkw in Höhe des Anhängers, einem Plateauwagen der 2,40 Meter breit ist, als sie vermutlich plötzlich leicht nach links lenkte und mit ihrem vorderen linken Rad gegen das vordere linke Rad vom Anhänger stieß. Anschließend geriet ihr Daimler ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Felswand. Die Frau verletzte sich bei dem Aufprall. An beiden Fahrzeugen entstand, so die Polizei, circa 7.000 Sachschaden. Der Daimler-Benz war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Quelle: Polizei