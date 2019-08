Veröffentlicht am 1. September 2019 von wwa

NEUWIED – Beratungsstunde am 6. September entfällt – An jedem ersten Freitag im Monat informieren und beraten die Senioren-Sicherheitsberater der Stadt Neuwied im Stadtteiltreff, Rheintalweg, von 10 bis 12 Uhr interessierte Seniorinnen und Senioren. Leider muss der Termin am 6. September krankheitsbedingt ausfallen.