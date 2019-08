Veröffentlicht am 26. August 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Saubere Sache – Plastikfreie Kosmetik: Der Gesundheit und der Umwelt zuliebe – Lange Nacht der Volkshochschulen setzt Klimaschutz und Nachhaltigkeit in den Fokus – Im Rahmen der bundesweiten „Langen Nacht der Volkshochschulen“ bietet die Kreisvolkshochschule am Freitag, 20. September, von 18 bis etwa 21 Uhr in Altenkirchen den Mitmachkurs „Nachhaltig und plastikfreier leben – Kosmetik selber herstellen“ an.

Es ist ein trauriger Fakt: Mikroplastik verschmutzt die Weltmeere. Und selbst wenn wir im Kreis Altenkirchen kein Meer haben, bedeutet das nicht, dass wir damit gar nichts zu tun haben. Bei vielen kommerziellen Kosmetikprodukten ist Plastik kaum zu vermeiden. Dabei geht es sowohl um die Verpackung als auch um den Inhalt. Häufig ist darin Plastik – manchmal sichtbar in Form von kleinen Kügelchen, manchmal auch völlig versteckt, in flüssiger Form – enthalten. Kosmetik frei von Plastik ist aber nicht nur gut für die Gesundheit, sie leistet eben auch einen Beitrag für die Umwelt.

Der Workshop „Saubere Sache“ unter der Leitung von Melanie Henn geht der Frage „Kosmetik und Mikroplastik“ auf den Grund und bietet die Möglichkeit direkt ein paar schöne Produkte zur Körperpflege herzustellen, mit denen man auch mikromüllmäßig „sauber“ bleibt. Der Kurs findet in der Kreisvolkshochschule, Rathausstraße 12 in Altenkirchen statt. Die Teilnahme ist kostenfrei; jedoch ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter Telefon 0 26 81/ 81- 22 12 oder per E-Mail an kvhs@kreis-ak.de entgegen.